تشريعيات 2 جويلية .. تخصيص بريد إلكتروني للتواصل مع الأحزاب والقوائم الحرة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد في بيان لها، تخصيصَ بريد إلكتروني، للتواصل مع الأحزاب السياسية والقوائم الحرة.

وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المقرر يوم 2 جويلية 2026.

وجاء في البيان، أنه “بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026، تعلم السلطة المستقلة للانتخابات كافة الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، أنها قد وضعت بريد إلكتروني تحت تصرفهم خاص بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وذلك لاستقبال وإرسال كل المراسلات والانشغالات والاستفسارات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، وذلك عبر عنوان البريد الالكتروني:[email protected].”

وقصد التكفل الأمثل بانشغالات الأحزاب السياسية والقوائم الأحرار، أنشأت السلطة المستقلة لجنة قانونية مشكلة من أعضاء مجلس السلطة المستقلة مكلفة بالإجابة على الانشغالات والاستفسارات المرسلة إليها. يضيف المصدر ذاته.