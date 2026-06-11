 تشريعيات 2 جويلية..تواصل إيفاد لجان تفتيشية إلى العديد من الولايات

تواصلت عملية إيفاد لجان تفتيشية مركزية إلى عدد من الولايات، وذلك للوقوف ميدانياً على مستوى تنفيذ مختلف التدابير. وهذا تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى ضمان الجاهزية اللوجيستية الكاملة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي إطار مرافقة الجماعات المحلية ومتابعة مدى تقدم التحضيرات اللوجيستية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 2 جويلية.

وشملت هذه الخرجات التفتيشية ولايات أم البواقي، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، تبسة خنشلة و إن صالح، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية. مع السلطات المحلية وإطارات الإدارة المحلية، بحضور ممثلي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. خصصت لتقييم مدى جاهزية الهياكل والوسائل المسخرة وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.

كما تضمنت المعاينات الميدانية تفقد الأماكن والقاعات المخصصة لتخزين الوثائق والعتاد الانتخابي، والفضاءات المهيأة لاحتضان النشاطات المتعلقة بالحملة الانتخابية. إلى جانب مقرات المنسقين الولائيين والبلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مع الوقوف على مختلف الجوانب اللوجيستية ذات الصلة.

وتندرج هذه المهام التفتيشية ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مدى جاهزية مختلف الهياكل والتجهيزات المسخرة للعملية الانتخابية. ومعاينة النقائص المسجلة والتكفل بها في حينها، بما يضمن استكمال كافة الترتيبات والتحضيرات في الآجال المحددة. ويأتي ذلك تجسيداً لحرص وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل على توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجيستية. الكفيلة بضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية المقررة يوم 02 جويلية 2026 في أفضل الظروف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور