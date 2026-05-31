تشريعيات 2 جويلية.. تواصل إيفاد لجان تفتيشية مركزية

تواصل اللجان التفتيشية المركزية تنقلها إلى عدد من الولايات، وهذا في إطار مواصلة برنامج المتابعة الميدانية للتحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 02 جويلية 2026، حيث شملت هذه المرحلة ولايات جيجل، سكيكدة، قسنطينة، قالمة، المنيعة، غرداية، أولاد جلال ومعسكر.

وفي هذا الصدد، تمّ عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية وإطارات الإدارة المحلية. بحضور ممثلي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. للوقوف على مستوى التقدم المحرز في التحضيرات وتقييم الجاهزية اللوجيستية. الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الموعد الوطني المقر اجرءه 02 جويلية المقبل.

كما شملت الخرجات الميدانية معاينة الهياكل والمنشآت المسخّرة للعملية الانتخابية، لاسيما أماكن تخزين الوثائق والعتاد الانتخابي ومقرات المنسقين الولائيين والبلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك للتأكد من جاهزيتها وتوفير الظروف المادية واللوجيستية الكفيلة بضمان حسن سير التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور