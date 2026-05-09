تشريعيات 2 جويلية.. تواصل الاجتماعات التنسيقية والخرجات الميدانية

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن الاجتماعات التنسيقية والخرجات الميدانية الخاصة بمتابعة جاهزية الهياكل والتجهيزات المسخرة للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم 02 جويلية من السنة الجارية.

وفي هذا الصدد، باشرت السلطات المحلية عبر عدد من الولايات اتخاذ جملة من التدابير اللوجيستية المتعلقة بتهيئة المقرات. المخصصة للمنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وضمان جاهزية مراكز ومكاتب الاقتراع. إلى جانب الوقوف على ظروف استقبال المؤطرين وتجهيز الفضاءات المخصصة للعملية الانتخابية.

كما تم التركيز على الجوانب المرتبطة بضبط مخططات النقل، وتجهيز وسائل الدعم والمرافقة، وتوفير شروط العمل الملائمة. بمختلف المرافق المعنية، مع الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمستوى الجاهزية عبر البلديات والدوائر، حسب وزارة الداخلية.

هذا وأكد المصدر نفسه، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسعى ضمان التكفل الأمثل بالتحضيرات اللوجيستية المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يسمح بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام.

