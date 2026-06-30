تشريعيات 2 جويلية.. تواصل تصويت الجالية بقطر في ظروف تنظيمية جيدة

تتواصل بمقر سفارة الجزائر بالدوحة، وكذا بمكتب الخور بمركز شباب الذخيرة، عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في ظروف تنظيمية جيدة وإقبال متواصل من أفراد الجالية الوطنية.

وذكرّت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، المواطنات والمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية بأن مكاتب التصويت تظل مفتوحة يومياً من الساعة 8:00 صباحاً إلى غاية 20:00 مساءً.

كما جددت السفارة دعوتها لكافة أفراد الجالية الوطنية للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام وأداء واجبهم الانتخابي.