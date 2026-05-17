تشريعيات 2 جويلية.. تواصل عمليات تجهيز المقرات عبر الولايات المستحدثة

تتواصل عبر الولايات المستحدثة عمليات تجهيز وتهيئة المقرات وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لضمان السير الحسن للاستحقاقات الانتخابية المقرر اجراؤها 2 جويلية المقبل، وهذا تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المتعلقة بضمان الجاهزية اللوجيستية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه التحضيرات تشمل تهيئة الفضاءات والمرافق الإدارية، تدعيمها بالتجهيزات. والوسائل التقنية اللازمة، إلى جانب توفير مختلف الإمكانيات اللوجيستية الموضوعة تحت تصرف المنسقين الولائيين. للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يضمن جاهزية الهياكل المعنية واستكمال كافة الترتيبات في الآجال المحددة.

