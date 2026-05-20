تشريعيات 2 جويلية.. توضيحات بخصوص كيفيات إيداع ترشيح جديد

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانًا توضيحيًا بخصوص كيفيات إيداع ترشيح جديد، وذلك في إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر إجراؤه يوم الخميس 2 جويلية 2026.

وجاء هذا البيان استنادًا إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة. وكذا تطبيقًا لأحكام المادة 207 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

وأوضحت السلطة المستقلة أن القوائم الانتخابية التي تم رفض أحد مترشحيها أو أكثر، ملزمة، فور تبليغها بقرار الرفض، بإيداع ملف مترشح جديد بصفة استخلافية، قصد الشروع في دراسة ملفه والفصل فيه. مع مراعاة وضعية المترشح المرفوض في حال تقديم طعن ضمن الآجال القانونية المحددة بثلاثة أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

وفي هذا السياق، أشارت الهيئة ذاتها إلى أنه في حال فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقبول المترشح الذي سبق رفضه، يتم إعادة إدراجه ضمن قائمة المترشحين، ويصبح الترشيح الجديد المستخلف دون جدوى. أما إذا تم تأييد قرار الرفض، فيُعتمد المترشح الجديد المستخلف الذي تم قبول ملفه.

كما أكدت السلطة أن عملية إيداع الترشيحات الجديدة في إطار الاستخلاف تبقى مفتوحة إلى غاية 25 يومًا قبل موعد الاقتراع. حيث حدِّد تاريخ 6 جوان 2026 آخر أجل لإيداع ترشيح جديد.

ويأتي هذا التوضيح في سياق ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية واحترام القوانين المنظمة لها، بما يضمن شفافية ونزاهة الاستحقاق التشريعي المرتقب.