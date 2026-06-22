تشريعيات 2 جويلية.. سلطة الانتخابات تذكّر بإعداد وكالة التصويت قبل 28 جوان

ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، المواطنات والمواطنين الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية، بإمكانية ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة، وذلك بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية المقبل.

وأوضح البيان، الصادر عطفاً على البيان رقم 12 المؤرخ في 22 أفريل 2026، أنه يمكن للفئات المعنية إعداد وكالة للتصويت قبل تاريخ 28 جوان 2026.

وتشمل هذه الفئات:

1- المرضى الموجودون بالمستشفيات: تعد الوكالة أمام مدير المستشفى.

2- المرضى الذين يعالجون في منازلهم و/أو ذوو العطب الكبير أو العجزة: تعد الوكالة أمام أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالذهاب إلى منازلهم.

3- العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل، والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، والطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم: تعد الوكالة أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من بلديات الولاية محل إقامتهم.

4- المواطنون الموجودون مؤقتاً في الخارج، أو المواطنون المقيمون في الخارج الذين يتعذر عليهم ممارسة حق التصويت يوم الاقتراع أو بسبب تواجدهم داخل التراب الوطني: تعد الوكالة أمام المصالح القنصلية.

5- أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع: تعد الوكالة أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة.

وذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن نموذج وكالة التصويت يُسحب من مقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة، أو من مقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.