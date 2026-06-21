تشريعيات 2 جويلية.. سلطة الانتخابات توضح كيفيات التصويت

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، بيانًا صحفيا أوضحت فيه كيفيات التصويت، خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026.

وذكّرت السلطة المستقلة، في بيانها، أن عملية التصويت بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026 تكون باختيار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة فقط، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة المختارة في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن ورقة التصويت تعتبر ملغاة إذا كان التصويت على مترشحي القائمة يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية.

في المقابل، تعتبر ورقة التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره صحيحة وتحسب لفائدة القائمة المختارة،بحسب البيان ذاته.