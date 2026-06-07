تشريعيات 2 جويلية.. سلطة الانتخابات توضّح بخصوص الأرقام التعريفية وتنظيم نشاطات الحملة

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانًا توضيحيًا بخصوص الأرقام التعريفية ونشاطات الحملة الانتخابية. في إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم الخميس 2 جويلية 2026.

وجاء هذا البيان استنادًا إلى المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق لـ 4 أفريل سنة 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وعملاً بأحكام المادة 176 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ 10 مارس 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

وأوضحت السلطة المستقلة بأن رقم الترتيب المعتمد في عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيّز الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، يعَدُّ بمثابة الرقم التعريفي الرسمي الذي سيُعتمد في أوراق التصويت، وكذلك في إشهار الترشيحات بالأماكن العمومية المخصصة لإلصاقها.

وفي هذا السياق، ووفقًا لما أسفرت عنه عملية القرعة، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قوائم المترشحين المعنية بالتسجيل في القناة التلفزيونية الأولى والقنوات الإذاعية الثلاث، إلى إرسال قائمة اسمية للمترشحين المعنيين بالتسجيل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك قبل 48 ساعة من تاريخ بث الحصة، حسب جدول التوزيع الذي تم تسليمه من قبل المحضر القضائي بتاريخ 6 جوان 2026.

وأشارت السلطة إلى أن المترشحين المعنيين بالتسجيل ملزمون، قبل مباشرة العملية، بتقديم تفويض رسمي من الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة، يحدد قناة التسجيل وتاريخ البث والفترة والوحدة، وذلك وفق نموذج مرفق على سبيل الاستدلال.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان تنظيم محكم وعادل للحملة الانتخابية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين مختلف القوائم المترشحة، واحترام القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.