تشريعيات 2 جويلية.. هكذا يتم سحب ملف التصريح الجماعي للترشح

وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أفريل سنة 2026. المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026. وعملا بأحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

وأعلنت السلطة المستقلة الراغبين في تشكيل قوائم مترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرة. أنه يمكنهم التقدم إلى مقر المنسق الولائي أو مقر الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج حسب الحالة على مستوى الدائرة الإنتخابية المعنية. من أجل سحب ملف التصريح الجماعي بالترشح و/أو إستمارات التوقيع الفردي والتطبيقية الخاصة بالبطاقة المعلوماتية، عند الاقتضاء. مقابل تقديم شهادة توكيل. كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء.

أما بالنسبة للولايات الإحدى عشر المستحدثة بموجب القانون رقم 26 – 06 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أفريل سنة 2026. المعدل والمتمم للقانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فيفري سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد. تتم إجراءات سحب الملف من مقر المنسق الولائي على مستوى الولاية الأم إلى غاية تعيين المنسق الولائي والمنسقين البلديين على مستوى الولايات المستحدثة نماذج على سبيل الاستدلال ملحقة بهذا البيان. شهادة توكيل في حالة حزب سياسي. شهادة توكيل لتشكيل تحالف في حالة أكثر من حزب سياسي. بالإضافة كذلك إلى شهادة توكيل في حالة قائمة حرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور