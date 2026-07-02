تشريعيات 2 جويلية..وزراء يؤدون واجبهم الانتخابي

أدى اليوم الخميس، العديد من الوزراء واجبهم الانتخابي في إطار تشريعيات 2 جويلية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ومن الوزراء الذين أدلوا بأصواتهم في هذه التشريعيات بابتدائية أحمد عروة في بوشاوي، بكل من وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج أحمد عطاف، وزير الموارد المائية والأمن المائي لوناس بوزقزة. ووزير الصناعة يحيى بشير، إضافة إلى وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي. وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية، والنقل السعيد سعيود. ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين المهدي وليد. الذي أدى واجبه الانتخابي في ابتدائية حديقة الحرية بالعاصمة.

ومن جهته، قال وزير الري على هامش أداء واجبه الانتخابي، في تصريح للصحافة “أدينا واجبنا الانتخابي وفي الحقيقة هذا عرس انتخابي. وفي الجزائر المسار الديمقراطي يستمر وستكون أكبر مشاركة”.

وأكد وزير الصناعة، من جانبه، أن “الانتخاب حق وواجب.. المواطن لديه الحق في الانتخاب ولا أحد يستطيع منعه من الانتخاب. واختيار ممثله”.

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