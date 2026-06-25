تشريعيات 2 جويلية: يوم تكويني لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. على أشغال يوم تكويني لفائدة رؤساء كل المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ومساعديهم التقنيين. خصص لتنظيم عملية محاكاة لكافة مراحل العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية.

وحسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للسلطة، فإن أشغال هذا اليوم التكويني، الذي جرى بحضور أعضاء وإطارات السلطة المستقلة وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية “إمتد على مرحلتين، مرحلة صباحية شملت 61 مركزا دبلوماسيا وقنصليا. ومرحلة مسائية شملت 61 مركز دبلوماسيا وقنصليا آخر”.

وتم خلال هذا اليوم التكويني “تنظيم عملية محاكاة واقعية وشاملة لكافة مراحل العملية الإنتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في 2 جويلية 2026. حيث تم اختبار مختلف الإجراءات والتدابير التقنية والتنظيمية المعتمدة يوم الاقتراع والوقوف على جاهزيتها”.

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