تشريعيات 2021.. التصويت عن طريق الوكالة مسموح في أمريكا

أفادت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن يمكن للناخبين المقيمين في الخارج، ممارسة حقهم في التصويت عن طريق “الوكالة”.

وأوضح بيان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات نقلته القنصلية، أن طريق التصويت تتم عبر إعداد الوكالة مباشرة بقر القنصلية العامة للجزائر بنيويورك.

أما بخصوص المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالتنقل للقنصلية، فيمكنهم تحميل نموذج الوكالة من https://www.algeria-cgny.org/forms/vote_proxy_form.pdf مرفقة بنسخة ن أي وثيقة هوية.

ويشترط في الوكيل والموكل أن يكونا مسجلين في نفس المكتب الانتخابي، وكالة واحدة فقط لكل وكيل.

إضافة إلى أن تتولى القنصلية العامة التأكد من المعلومات المتضَمَنة في هذه الوثيقة واعتمادها.

وأشارت القنصلية، إلى أن الفترة القانونية المحددة لإعداد الوكالات، تنتهي 3 أيام قبل تاريخ الاقتراع أي يوم 9 جوان.