تشريعيات 2021.. انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح اليوم الخميس

تنقضي، اليوم الخميس، بمنتصف الليل، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان، بعد أن انطلقت بـ11 مارس.

وعقب هذه المرحلة يمكن لمن رفض ملف ترشحه تقديم الطعون بداية من يوم الجمعة 23 أفريل إلى الاثنين 14 ماي.

وتجدد الترشيحات في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة معينة في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة ليوم الاقتراع.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و2898 قائمة حرة راغبة بالترشح.

وحدّدت سلطة الانتخابات الشروط التي يتعيّن على الأحزاب السياسية توفيرها لقبول إيداع قوائم الترشيحات للاستحقاق.

ومن ضمن الشروط،تزكية القائمة بـ25.000 توقيع للناخبين،عبر 23 ولاية،على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات بكل ولاية 300 توقيع.