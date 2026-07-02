تشريعيات 2026.. انطلاق فرز أصوات الجالية الجزائرية بقطر

انطلقت، منذ قليل، بمقر سفارة الجزائر في الدوحة، عملية فرز أصوات الناخبين الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وذلك عقب اختتام عملية التصويت.

وحسب بيان للسفارة الجزائرية بدولة قطر، تجرى عملية الفرز وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بحضور أعضاء اللجنة الإدارية الانتخابية، وممثلي مركزي التصويت بالدوحة والخور. إلى جانب عدد من المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية، فضلاً عن مواطنين مقيمين. في إطار ضمان الشفافية والنزاهة في هذا الاستحقاق الوطني.