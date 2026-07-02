تشريعيات 2026.. تأخير غلق مكاتب التصويت إلى الثامنة مساء عبر جميع ولايات الوطن

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الخميس، تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عبر كافة الدوائر الانتخابية داخل الوطن إلى غاية الساعة الثامنة (20:00) مساء.

وجاء في البيان، أنه “بناء على طلب السيدات والسادة المنسقين الولائيين يقرر رئيس السلطة المستقلة بالنيابة تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت على مستوى كافة الدوائر الانتخابية داخل الوطن إلى غاية الساعة الثامنة (20:00) مساء بغرض تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت”.

كما يأتي هذا الإجراء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026, وعملا بأحكام المادة 132 من الأمر رقم 21 – 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم. يضيف المصدر ذاته.