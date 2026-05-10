تشريعيات 2026 : سعيود يترأس اجتماعًا لمتابعة التحضيرات والولايات المستحدثة

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الأحد 10 ماي 2026 بقصر الحكومة، اجتماعًا تنسيقيًا مع إطارات الوزارة، بخصوص تشريعيات 2026.

الاجتماع خُصّص لمتابعة التحضيرات اللوجستية المتعلقة بتنظيم التشريعيات. لا سيما ما تعلق بضمان الجاهزية الميدانية وتوفير كافة الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الوطني في أفضل الظروف.

كما وقف الوزير خلال الاجتماع على مدى تقدم الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالولايات الإحدى عشرة المستحدثة. بما يضمن مرافقة فعالة لهذه الولايات وتعزيز جاهزيتها في مختلف الجوانب المرتبطة بالتأطير الإداري والخدمات العمومية والتنمية المحلية.

