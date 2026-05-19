تشريعيات 2026: سلطة الانتخابات تكشف عدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح
أعلنت، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة النهائية، لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح. بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني “تشريعيات” 2 جويلية 2026. بعد نهاية الآجال القانونية.
أولا : بخصوص سحب ملف التصريح الجماعي للترشح
بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن
في حين، بلغ مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة: 1484 ملف عبر 69 ولاية.
منها 1208 ملف لقوائم تحت رعاية 36 حزب سياسي
وملف واحد لقائمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف
و 275 ملف لقوائم بعنوان قائمة حرة.
مجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة: مليون وثمان مائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وثمانية وأربعون (1.897.248) استمارة
بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن
كما وصل مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة: 91 ملف عبر 8 مناطق جغرافية
منها 80 ملف تحت رعاية 22 حزب سياسي
وملفين القائمتين تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف
و 9 ملف بعنوان قائمة حرة.
كما بلغ مجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة 2102 استمارة
ثانيا : بخصوص إيداع ملف التصريح الجماعي للترشح
بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن
مجموع الملفات المودعة: 786 ملف
منها 647 ملفات تحت رعاية 32 حزب سياسي
وملف واحد تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف
و 138 ملف بعنوان قوائم حرة.
كما بلغ إجمالي عدد المترشحين داخل الوطن: 10144 مترشح.
بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج الوطن
في حين، بلغ مجموع الملفات المودعة: 66 ملف.
منها 59 ملفات تحت رعاية 15 حزب سياسي
وملف واحد تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف
و 6 ملفات بعنوان قوائم حرة.
كما وصل إجمالي عدد المترشحين خارج الوطن: 528 مترشح.
