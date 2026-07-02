تشريعيات 2026.. 20.79 % نسبة المشاركة داخل الوطن و10.67 % بالخارج

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية 2 جويلية 2026، بعد اختتام عملية التصويت.

وحسب ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، بلغت نسبة المشاركة الأولية في تشريعيات 2 يوليو : 20.79 بالمئة عبر 69 ولاية.

فيما بلغت نسبة المشاركة خارج الوطن 10.67 %.

وذكّر خلفان أن عدد عدد المصوتين داخل الوطن بلغ 4.962.433 ناخبًا، فيما بلغ عدد المصوتين خارج الوطن 91.170 ناخبًا، من أصل 23.872.756 ناخبًا مسجلين في القوائم الانتخابية داخل الوطن، و854.285 ناخبا مسجلا خارج الوطن.