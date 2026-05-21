تشريعيات 2026.. الأرندي يفند إشاعات رفض ملف ترشح منذر بودن بولاية ميلة

نشر حزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي” اليوم الخميس بيانا تكذيبيا بخصوص إشاعات، تم تداوله عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

وفنّد “الأرندي”، في بيانه، وبشكل قاطع، كل الأخبار الكاذبة والإشاعات التي يتم تداولها بخصوص رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملف ترشح الأمين العام للحزب، منذر بودن. للانتخابات التشريعية المقبلة عن الدائرة الانتخابية لولاية ميلة.

وأكد “الأرندي” أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، ويدخل ضمن محاولات التضليل والتشويش.