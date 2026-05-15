تشريعيات 2 جويلية.. تقديم استمارات التوقيع الفردي قبل هذا التاريخ

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الجمعة، كيفيات إيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح، تحسبًا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وجاء في بيان للهيئة ذاتها يحمل الرقم (20) أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أفريل سنة 2026 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية سنة 2026، وعملا بأحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

تذكر السلطة المستقلة مجددا قوائم المترشحين المعنيين بتقديم استمارات التوقيع الفردي، أنه يتعين عليهم تقديمها قبل تاريخ آخر أجل الإيداع الترشيحات يوم 18 ماي 2026 على الساعة منتصف الليل (00:00) إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية أو رئيس اللجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج حسب الحالة للمراقبة والاعتماد وإعداد محضر يسلم لهم بغرض إرفاقه ضمن ملف التصريحالجماعي بالترشح

كما تذكر السلطة المستقلة قوائم المترشحين التي لم تودع بعد ملف التصريح الجماعي بالترشح وبغرض سير عملية إيداع الملفات بصفة منظمة، يتعين عليهم الاتصال بالمنسق الولائي للسلطة المستقلة من أجل تحديد موعد لإيداع ملف التصريح الجماعي بالترشح قبل تاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات يوم 18 ماي 2026 على الساعة منتصف الليل (00:00).