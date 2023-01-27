تشغيل المصعد الهوائي لقصر الثقافة إستثنائيا اليوم الجمعة

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري بالكوابل، عن التشغيل الإستثنائي للمصعد الهوائي لقصر الثقافة اليوم من اجل مرافقة زبائنهما لزيارة صالون التشغيل على مستوى قصر الثقافة.

وحسب بيان للمؤسسة أشار إلى أن مؤسسة ميترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل تعلمان زبائنهما عن التشغيل الإستثنائي للمصعد الهوائي لقصر الثقافة يوم الجمعة 27 جانفي 2023 من الساعة السابعة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء. و ذلك من أجل مرافقتهم لزيارة صالون التشغيل على مستوى قصر الثقافة”.

للإشارة فقد افتتحت أمس الخميس بقصر الثقافة مفدي زكريا (الجزائر). الطبعة الـ16 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين بمشاركة حوالي 50 عارضا يمثلون عددا من المؤسسات الإقتصادية وبعض مدارس التكوين.

وتجري فعاليات صالون “ملتقى التوظيف والتكوين” على مدار ثلاثة أيام تحت شعار: “الرقمنة أداة في خدمة الديناميكية الاقتصادية”.

كما سيكون هذا الصالون الذي شهد في اليوم الأول من افتتاحه توافد كبير للشباب فرصة لتقريب طالبي العمل من المؤسسات.