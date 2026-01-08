تشغيل رعايا أفارقة دون رخصة يجُر مرقي عقاري للمتابعة القضائية بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة مرقي عقاري اليوم الخميس، بتهمة تعريض حياة شخص للخطر وتشغيل رعايا أجانب بدون رخصة وذلك عقب شكوى قدمها أحد جيرانه وهو شخص “كفيف” يفيد تكليف هذا الأخير لرعايا أفارقة بمهمة القيام بأشغال ترميم خلال تهيئة شقته التي اقتناها بنفس عمارة الضحية الذي يقطن بالطابق الاول ورمي الردوم من النافذة دون اتخاذ إجراءات الوقاية وتعريض حياتهم للخطر.

كما جاء تحريك الدعوى العمومية بعد شكوى تقدم بها شخص كفيف يقطن بالطابق الأرضي لعمارة ضد مرقي عقاري. تفيد أن هذا الأخير والذي إقتنى شقة بنفس العمارة بالطابق الاخير. قام بتشغيل مجموعة من الرعايا الأفارقة دون ترخيص وكلفهم بتنظيف ردوم أشغال ترميم شقته ورمي المخلفات الصلبة من النافذة دون اتخاذ أي إجراءات السلامة و الوقاية. الأمر الذي عرضه للخطر كونه يقيم بالطابق الأرضي وهو كفيف. وهي الشكوى التي صاحبت تنقل مصالح الشرطة المختصة لمعاينة الأماكن وتحرير تقرير بذلك.

المرقي العقاري مثل أمام محكمة الشراقة اليوم الخميس، وأكد أن الضحية المزعوم إشتكى بمعظم سكان العمارة. موضحا أنه مرقي عقاري صاحب عدة ورشات بناء وأنه إشترى مؤخرا شقة بالعمارة التي يقطن بها الشاكي. وأنكر علمه بأمر الرعايا الاجانب الذين كلفوا بتنظيف ردوم تهيئة الشقة بحكم أنه هناك مسؤول على التوظيف بترقيته العقارية. كما أكد أنه يعلم بوجود عدة رعايا اجانب عاملين بورشاته لكنه لا يعلم بامر تواجدهم بالشقة، وأشار أن الضحية يتابعه في كل مرة قضائيا في قضايا مشابهة، ويجهل بوقائع القضية.

وكيل الجمهورية إلتمس معاقبه بعام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

