قناة النهار تشغيل: رفع الأجور.. كيف، متى ومن المستفيد؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 29 أوت 2022 - 22:49 شارك غرِّد أرسل 429 0 تشغيل: رفع الأجور.. كيف، متى ومن المستفيد؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CCGrK اقرأ أيضا نهاركم جديد/ تمارين رياضية لتقوية وتضخيم عضلة الصدر قناة النهار 11 أوت تيبازة: كاميرا النهار ترصد مشاهد حصرية من السماء لمخلفات حريق جبل شنوة قناة النهار 16 أوت غرق طفلين بالمسبح الشبه الأولمبي بخميس مليانة قناة النهار 11 أوت 21 ضحية في حادث اصطدام حافلة مسافرين وشاحنة محروقات بإليزي أخبار الجزائر 21 أوت الشيخ النوي: ظاهرة جديدة في الجزائر الجديدة.. تخفيض في الأسعار ومسؤولون شباب في المركبات السياحية قناة النهار 11 أوت جمعية العلماء.. إعتذار الريسوني أو استقالته.. هذه شروطنا للعودة للإتحاد العالمي للعلماء قناة النهار 22 أوت أحوال الطقس / تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 28 أوت والد جمال بن اسماعيل يصف شعوره لحظة رؤيته لقتلة ابنه..حسيت حياوه وعاودو قتــ..لوه قناة النهار 12 أوت مصالح الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق بواد العنب في عنابة قناة النهار 20 أوت نهاركم جديد/ تدبيرة اليوم.. طريقة جميلة وراقية لصناعة "حافظة النقود" قناة النهار 16 أوت