تشغيل 4 محطات تحلية مياه البحر في العاصمة وتيبازة قبل نهاية أوت

كشفت وزارة الموارد المائية في حصيلة نشاطاتها للسداسي الاول من 2021 عن تشغيل 4 محطات لتحلية مياه البحر بكل من الجزائر العاصمة وتيبازة. وذلك قبل نهاية أوت. ويشرع حاليا إعادة تأهيلها وتوسيعها.

وحسب بيان الوزارة فأنه يتعلق الامر بكل من محطة “شاطيء النخيل” أين بلغت نسبة تقدم الأشغال بها إلى 60%، وكذا محطة بوسماعيل بنسبة 59 % بالإضافة إلىى محطة زرالدة بلغت نسبة 50 % ووأخيرا محطة عين بنيان بنسبة 45 % .

ومن المتوقع أن تدخل محطة شاطىء النخيل حيز التشغيل في 30 جويلية المقبل. بينما محطة بوسماعيل ستنطلق في العمل في 15 جويلية.

في حين أن سيتم تشغيل محطتي زرالدة وعين البنيان في 30 جويلية و20 أوت على التوالي.

ووفق ذات الحصيلة المحطات الـ 4 ذات الكتلة الوحيد، مزودة بقدرة اجمالية تقدر ب37500 م3/يوم.

ويدخل مشروع اعادة تأهيل وتوسيع هذه المحطات الـ 4 يدخل في اطار برنامج استعجالي يشمل الـ18 ولاية الاكثر تضررا من العجز المائي.

وتم تشغيل 70 بئرا خلال السداسي الاول من سنة 2021، بحجم تدفق يقدر ب81.000 م3/يوم.

في حين ان 13 مشروعا اخر للتزويد بالمياه الصالحة للشرب تعرف “وثيرة تقدم جيدة”. و التي سيتم تسليمها قبل 30 جوان الجاري.

كما ان هذه الانجازات من شأنها المساهمة في تحسين توزيع المياه لفائدة 5 مليون نسمة تقريبا خلال موسم الاصطياف.