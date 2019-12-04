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تشكيلة الإتحاد تشد الرحال إلى أنغولا تحسبا لمواجهة بيترو لواندا

الرياضة
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تشكيلة الإتحاد تشد الرحال إلى أنغولا تحسبا لمواجهة بيترو لواندا
بقلم يونس رزيق

شدّت تشكيلة إتحاد العاصمة اليوم الأربعاء الرحال إلى العاصمة الأنغولية “لواندا” لمواجهة بيترو لواندا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وستشد التشكيلة العاصمية الرحال نحو أنغولا عن طريق سفريتين من الجزائر إلى دبي وبعدها إلى أنغولا حيث ستدوم حوالي 20 ساعة.

القائمة المستدعاة لمباراة بيترو لواندا هذا السبت :
-زماموش، منصوري، سيفور
-حمرة، بلقروي، خيراوي، مفتاح، تيبوتين، شيريفي، خمايسية.
-بن خليفة، كودري، بومشرة، بن حمودة، بلعربي.
-رجحيمي، زواري، بن شاعة، محيوص.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736091

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