تشكيلة الإتحاد تشد الرحال إلى عاصمة النيجر نيامي

تنقلت تشكيلة إتحاد العاصمة سهرة اليوم الإثنين إلى عاصمة النيجر “نيامي” لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وسيقابل أشبال المدرب بلال دزيري فريق “سونيداب” يوم الجمعة على الساعة الثالثة مساء بالتوقيت الجزائري، وهو اللقاء الذي يأمل فيه العاصمييون لتحقيق نتيجة إيجابية وضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وواجه فريق سوسطارة صعوبة كبيرة لتوفير تكاليف رحلة النيجر، قبل أن تتدخل شركة “الحياة بيتروليوم” التي دفعت تكاليف الرحلة بإعتبار أنها ستكون الممول المقبل لفريق الإتحاد.