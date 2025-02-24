تشكيلة “الحمراوة” تحظى بزيارة تحفيزية قبل مواجهة الشلف

حظيت تشكيلة مولودية وهران، بزيارة خاصة اليوم الاثنين، قبل المباراة المحلية، التي ستجمعها غدا الثلاثاء، بنظيرتها من أولمبي الشلف.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الوهراني، على “فيسبوك” صورا من الزيارة التحفيزية. التي حظي بها الفريق، من طرف عادل شرواطي، الرئيس المدير العام لشركة “هيبروك” المالكة لأغلبية أسهم الفريق.

ويحل غدا الثلاثاء، فريق مولودية وهران، ضيفا ثقيلا على ملعب “محمد بومزراق” بالشلف، لملاقاة الأولمبي المحلي، في قمة تندرج ضمن الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة.

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