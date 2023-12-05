تشكيلة بلوزداد تغادر نحو مصر تحسبا لملاقاة الأهلي

شدّت تشكيلة شباب بلوزداد، صبيحة اليوم الثلاثاء، الرحال نحو الأراضي المصري، تمهيدا لمواجهة نادي الأهلي المحلي.

ويلتقي الشباب بمضيفه الأهلي، هذا الجمعة، على ملعب “برج العرب” بالاسكندرية. برسم الجولة الـ 3 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتحمل مباراة الأهلي، أهمية كبيرة لـ”أبناء لعقيبة” الذين يطمحون للعودة بنتيجة ايجابية تحيي آمالهم في بلوغ ربع النهائي، بعدما اكتفى الفريق بـ 3 نقاط فقط في أول جولتين.