تشكيلة “سوسطارة” توقف الإضراب وتعود للتدريبات الجمعة

كشفت إدارة فريق إتحاد العاصمة عن توقيف اللاعبين للمقاطعة وعودتهم للتدريبات بداية من الجمعة.

إدارة سوسطارة نشرت بيانا رسميا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أمسية اليوم الخميس.

وجاء في البيان:”تُعلن إدارة إتحاد العاصمة عن قرار اللاعبين بالعودة للتدريبات بداية من يوم الجمعة تحضيرا لمواجهة أهلي برج بوعريريج المقررة يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة 17:00 لحساب الجولة ال8 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى”.

وأضاف البيان:”إدارة إتحاد العاصمة تؤكد صب منحة التأهل لدور المجموعات من منافسة دوري أبطال إفريقيا في حسابات اللاعبين بفضل مناصر للفريق قام بإقراض مليار و100 مليون سنتيم للإدارة”.