تشكيلة منتخبي الكاميرون وبوركينافاسو في المباراة الإفتتاحية لكان 2021

كشف منتخبي الكاميرون، وبوركينا فاسو، عن تشكيلتهما الأساسية التي سيخوضان بها المباراة الإفتتاحية لكان 2021، المقررة أمسية اليوم الأحد.

وسيقود تشكيلة أسود الكاميرون، النجم فانسنت أوبكرا، كما يتواجد ضمن هذه التشكيلة كل من الحارس أونانا، والنجم الآخر توكو

كما كشف منتخب بوركينا فاسو، من جهته عن تشكيلته الأساسية التي ستخوض هذه المباراة، والتي يقودها النجم بيرتراند تراوري

يذكر أن هذه المباراة الإفتتاحية لكان الكاميرون 2021، من المقرر انطلاقها أمسية اليوم الأحد على الساعة الخامسة مساء