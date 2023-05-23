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تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية تؤدي التحية الشرفية للرئيس تبون ونظيره البرتغالي

بقلم النهار أونلاين
تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية تؤدي التحية الشرفية للرئيس تبون ونظيره البرتغالي
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تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية تؤدي التحية الشرفية للرئيس تبون ونظيره البرتغالي.

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