قناة النهار تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية تؤدي التحية الشرفية للرئيس تبون ونظيره البرتغالي بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ماي 2023 - 11:52 شارك غرِّد أرسل 169 0 تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية تؤدي التحية الشرفية للرئيس تبون ونظيره البرتغالي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YBQFi اقرأ أيضا الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي الفرصة الثانية: قصة مؤلمة لشاب يروي كيف سرق الذهب من منزل ومأساة وفاة والده يوم دخوله السجن قناة النهار 19 ماي أمين أندلسي للنهار : هذه هي تفاصيل التخفيضات الإستثنائية في أسعار الرحلات الدولية قناة النهار 04 ماي عدالة: إعفاء القصر المدمنين من عقوبة الحبس .. رعاية صحية وحماية قانونية قناة النهار 21 ماي برج بوعريريج / عزوز.. سنين من المعاناة وحدة الألم أقعدته الفراش قناة النهار 09 ماي في الحلوة والمرة" ثنائي ولا أروع😍 شاكر وشهيناز كوّنوا أسرة بعد قصة حب"😍 قناة النهار 08 ماي شاهد صراحة رجل جزائري.. كذبت كذب عظيم وتزوجت 3 نساء بهذه الطريقة!! قناة النهار 15 ماي قتيــــ.ـل و 17 جريح في اصطدام بين قطار و حافلة لنقل المسافرين بميلة قناة النهار 17 ماي في الحلوة والمرة: خالد وهاجر.. قصة حب رائعة بدأت بمطار بيروت قناة النهار 15 ماي طالع هابط: شاهد التبهديل والخراب في ولاية سكيكدة قناة النهار 16 ماي