تشكيلة الجولة السابعة من الرابطة المحترفة.. أسماء لامعة تتألق ومحيوص في الواجهة

كشفت الرابطة الجزائرية لكرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، التشكيلة المثالية للجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة.

وضمت التشكيلة مجموعة من أبرز اللاعبين الذين تألقوا وأسهموا في نتائج إيجابية لأنديتهم خلال هذه الجولة.

في خط المقدمة، برز مهاجم شبيبة القبائل، أيمن محيوص، بعد أدائه اللافت في مواجهة أتلتيك بارادو، وتسجيله هدفا وتقديمه تمريرة حاسمة. إلى جانب لاعب النادي الرياضي القسنطيني، الغول نسيم. ومن أتلتيك بارادو، سوكو، اللذين قدما عروضًا قوية وساهما في صناعة الفارق هجومياً.

أما وسط الميدان، فقد ضمّ الثلاثي: بكير من اتحاد خنشلة، بن خماسة من مولودية الجزائر، وبوطيش من شبيبة الساورة بفضل تحكمهم في إيقاع اللعب وقدرتهم على الربط بين الخطوط، إضافة إلى مساهماتهم في بناء الهجمات وصناعة الفرص.

في الخط الخلفي، اختير الرباعي: حميدو من مستقبل الرويسات، عبادة من أولمبي الشلف، حلايمية من مولودية الجزائر، وأقاسم من شبيبة الساورة. بعدما قدموا أداءً دفاعيًا صلبًا وأظهروا انسجامًا واضحًا في إيقاف خطورة مهاجمي المنافسين.

أما في حراسة المرمى، فقد كانت الأفضلية لـ ليتيم من اتحاد خنشلة، الذي تألق بتصدياته الحاسمة وحافظ على نظافة شباكه في مواجهة مولودية وهران.