قررت ولاية أدرار، تحت قيادة الوالي، بهلول العربي، تشكيل خلايا أزمة لمواجهة فيروس كورونا، بمختلف الولايات المنتدبة والدوائر التابعة للولاية.

وجاء في بيان خاص للولاية أنّ قرار تشكيل لجنة خاصة بالولاية، يأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية لحماية المواطنين.

وواصل البيان موضحًا أنّ اللجنة الخاصة، التي ستضم الأجهزة الأمنية وسلك العادلة وأعضاء الهيئة التنفيذية بالولاية، ستكون تحت إشراف والي.

كما أشار البيان إلى أنّه سيتم تنصيب خلايا مشابهة بكل من الولايتين المنتدبتين تيميمون وبرج باجي مختار ومختلف دوائر الولاية.