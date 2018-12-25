تم بأمر من والي وهران، مولود شريفي، تشكيل خلية أزمة، للبحث عن الحراقة العشرين المفقودين بعرض البحر.

يأتي هذا بعد انقلاب قارب مطاطي، كان على متنه 29 حراقا، بسواحل تنس في الشلف، أين تم إنقاذ 9 أشخاص، فيما غرق البقية.

خلية الأزمة، التي تشكلت اليوم، وسخرت لها كل الوسائل المادية والبشرية بعد تجند كل من مصالح الحماية المدنية، النقل، المصالح الأمنية، وحرس السواحل للانطلاق في البحث عن الحراقة، بالتنسيق مع وحدات كل من عين تموشنت، مستغانم والشلف.

وقد تم تجنيد العملية، من طرف مصالح الحماية المدنية لوهران 20 زورق نصف صلب، 10 زوارق مطاطية و40 غطاسا.