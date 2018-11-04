تشكيل خلية أزمة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار بولاية بومرداس

كشف المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بولاية بومرداس، أحمد آيت قاسي، عن تشكيل خلية أزمة، على مستوى الولاية بالتنسيق مع مختلف المصالح، لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.

وأضاف آيت قاسي في اتصال مع “قناة النهار” اليوم الأحد، أنّه تم تسجيل عدة تدخلات على مستوى بلديات الولاية خلال 48 ساعة الأخيرة، بسبب السيول والأمطار التي شهدتها بعض المناطق .

مشيرا أن تدخلات تمثلت معظمها في تصريح المجاري المائية والبالوعات على مستوى بلدية الناصرية، إضافة إلى تدخلات أخرى على مستوى ( بلدية خميس الخشنة ،بودواو، أولاد موسى) .

ولمواجهة اي طوارئ مناخية، قال المتحدث أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى الولاية بالتنسيق مع مختلف المصالح ( المصالح الحماية المدنية، و المصالح التنفيذية ، مديرية الري و أشغال العمومية ، الديوان الوطني للتطهير .

كما تم الإعلان عن حالة تأهب لعناصر الحماية المدنية، وحجز جميع الفرق لمواجهة مثل هذه الأخطار على مستوى الولاية، وحتى على مستوى التراب الوطني.