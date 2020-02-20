تشكيل فريق عمل لتطوير البنية التحتية للطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية

قامت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بتشكيل فريق عمل متعدد القطاعات خاص بتطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية.

ويأتي ذاك، ⁩في إطار المهام الموكلة للمحافظة، المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات والمتدخلين المعنيين لتطوير إستخدام الطاقات المتجددة وترقية الفعالية الطاقوية في بلادنا.

وحرصا منها على تجسيد برنامج الحكومة في شقه المتعلق بالانتقال الطاقوي.

وعقد فريق العمل، اجتماعه الأول اليوم الخميس، على الساعة 10:00 على مستوى قصر الحكومة.

ويضم هذا الفريق ممثلين عن أهم القطاعات والهيئات المعنية، وشهد إجتماعه الأول مشاركة المدراء العامون لـ”الهيئة الجزائرية للإعتماد” و”المعهد الجزائري للتقييس”.

وسيكون الفريق مسؤولا عن إدارة هذا المشروع إلى غاية تجسيد أهدافه، حيث سيضطلع بوضع قواعد معترف بها لضمان خدمات ذات جودة عالية وإتاحة منتجات ومعدات لها علاقة باستغلال الطاقة الشمسية ذات مردودية.

إلى جانب تطوير مؤهلات اليد العاملة المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية، بغية تنظيم هاته الشعبة وحماية الاقتصاد الوطني من جهة، و إرساء ديناميكية جديدة تسودها الجودة.

والسماح بخلق فرص عمل، من خلال وضع إطار واضح المعالم يحمي المتعاملين، سواء تعلق الأمر بالمصنعين والمركبين أو الزبائن، خواصا كانوا أو عموميين.

ويتشكل فريق العمل الخاص بتطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية، من ممثلين عن القطاعات والهيئات الآتية: وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة الطاقة.

وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة الصناعة والمناجم، ووزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى ممثلين من شركة سوناطراك، وشركة سونلغاز، ومركز تنمية الطاقات المتجددة “CDER” المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكذا ممثلين من وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده “APRUE”، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز “CREG”ّ، والهيئة الجزائرية للإعتماد ، والمعهد الجزائري للتقييس، ومجمع الطاقة الشمسية.

للتذكير، من أبرز صلاحيات المحافظة المتعلقة بهذا الموضوع:

مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة.

تحديد الاستراتيجية الصناعية لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

المشاركة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

تصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات استخدام الطاقات المتجددة.

اقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالنظر على الخصوص إلى التطورات التقنية والاقتصادية.

المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

القيام بدراسات تثمين الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وترقيتها.