تشكيل لجنة مختلطة للتكفل بنفقات الحملة الإنتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من 40 سنة

أنشأت السلطة المستقلة للإنتخابات، لجنة مختلطة لتحديد كيفية التكفل بنفقات الحملة الإنتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من 40 سنة.

وحسب بيان للسلطة، فإن الإجراء يأتي في إطار التحضير لانتخابات 12 جوان، وانطلاق الحملة الانتخابية يوم الخميس 20 ماي.

وقد إجتمع اليوم بمقر السلطة رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وزير الداخلية كمال بلجود.

وجاء الإجتماع لوضع الميكانيزمات اللازمة لتنفيذ فحوى المرسوم لفائدة الشباب المترشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة يوم الإقتراع.

وقد تم تشكيل لجنة مختلطة بين إطارات السلطة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، ستتكفل بإعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة الإنتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من 40 سنة يوم الإقتراع قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية.