تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أشغال إعادة بعث مشروع السد الأخضر

قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، عرضًا حول مدى تقدم العملية المتعلقة بإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن هذا الـمشروع الوطني الاستراتيجي، ذو الطابع الفلاحي الإيكولوجي، الذي تم إطلاقه في أوائل السبعينيات، يمتد على مساحة 3,7 مليون هكتار، ويعبر كامل التراب الوطني من الشرق إلى الغرب، على طول 1.500 كلم وعرض 20 كلم.

وتتمثل حالة التقدم في هذا المشروع كما يلي:

-استصلاح 950.000 هكتار لفائدة 25.000 مستفيد؛

-فتح مسارات على مساحة 40.000 هكتار؛

-توزيع 15.000 مجموعة للطاقة الشمسية؛

-توزيع 132.000 وحدة تربية الـمواشي لفائدة 20.000 مستفيد.

وفيما يخص الآفاق ومخطط عمل هذا الـمشروع، فمن الـمقرر في الـمقام الأول توسيع مساحته إلى 4,7 مليون هكتار مع إعادة تأهيل الـمساحات الغابية الحالية على مساحة 159.000 هكتار، وكذا الـمناطق الرعوية على مساحة 1,89 مليون هكتار.

كما أنه من الـمقرر القيام بعملية إعادة تشجير على مساحة 288.000 هكتار.

ولهذا الغرض، سيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة أشغال إعادة بعث هذا الـمشروع الذي يكتسي أهمية وطنية.

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درست الحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.

ويندرج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة الـمنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادتان 204 و 205). والتي تم بموجبها إنشاء المؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر، الـمزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والـمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا المجال، وتنفيذها ومتابعتها.

وجدير بالإشارة أن إنشاء هذه الهيئة العليا تشكل في الواقع مرحلة هامة في تجسيد التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة. وذلك من خلال مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز الـمراقبة وضمان نزاهة الـمسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية.

وأخيرا، وعملا بالإجراءات القائمة، سيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

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قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن وكالة الأنباء الجزائرية ولدت من رحم الثورة سنة 1961، وهي من أعرق مؤسسات الإعلام الوطني ورافدا من روافد الإعلام. حيث يرتبط تاريخها بمراحل بلادنا المجيد

وأوضح الوزير الأول خلال الإحتفال بالذكرى الستين لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أنه نتطلع أن تكون الوكالة قوية بفضل صحافيها إدارتها العصرية. وأن تؤدي دورا محوريا في المشهد الإعلامي الوطني. خاصة وأنها مطالبة بتطوير الخدمات حتى تواكب البرنامج التنموي الطموح الذي جاء به الرئيس ومخطط عمل الحكومة والاضطلاع كخدمة عمومية.

وأشار الوزير الأول، إلى أن وكالة الأنباء تسعى لتقديم أخبار موثوقة ذات جودة ومصداقية. وان تكون رائدة وفاعلة على المستوى الدولي لمواكبة أحدث مستجدات الإعلام الرقمي، والتحديات الرقمية للوصول بالخبر الموثوق في اقصر وقت

كما أن الحكومة تسعى لدعم تطوير وكالة الأنباء الجزائرية، من خلال مراجعة قانونها الأساسي الذي يعود لسنة 1991، وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والإتصال.وكذا توسيع مجال تدخلها وفق المعايير الدولية حسب الوزير الأول

وأشار الوزير الأول، إلى أن الوكالة مطالبة بالتفكير في صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة انباء لتصور الاعلام. وتعزيز حضورها في المشهد الإعلامي والدولي لتمتلك أدوات المنافسة دفاعا عن صورة الجزائر وماحققته من مكاسب في كل المجالات.

وأوضح في ذات السياق، أنه يجب أن تتناسق مع الوضع الحالي للقطاع مع نشاطات السمعية البصرية. بالإضافة كذلك إلى وفتح المجال لزياردة موارها الخاصة وتكوين طواقمها والحصول مع المعدات اللازمة.

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ستشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، في إطلاق المبادرة الوطنية لتأهيل السد الأخضر، ومشروع إقتراح تمويل صندوق المناخ الأخضر.

وحسب بيان للمديرية العامة للغابات، فإنها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ستشرعان في إطلاق مشروع “TCP/ALG/3803″. صياغة إقتراح تمويل صندوق المناخ الأخضر، وتحسين مقاومة تغير المناخ في السهول ومناطق الغابات الجافة للسد الأخضر الجزائري”. تحت القيادة المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة “فاو”. حيث سيتم إعداد وتقديم تقرير ولائي حول المجهودات المقدمة. إضافة إلى الآفاق المستقبلية وخارطة الطريق التي ناقشها وصادق عليها المشاركون طبقا لخصوصيات كل ولاية وكل نظام بيئي.

وأوضح ابيان، أن الإحتفال بهذا اليوم سيكون هذه السنة “مناسبة لتقييم الإنجازات المحققة من طرف القطاع” منذ 25 سنة من توقيع اتفاقية الأمم المتحدة. وسيبعث الاحتفال بهذا اليوم هذه السنة برسالة قوية متمثلة في الاستثمار في الأراضي السليمة في إطار استئناف أخضر. لحماية الاقتصادات المستقبلية من الأزمات الناجمة عن تغير المناخ وفقدان التنوع البيئي.

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