تشكيل لجنتين مصغرتين لتعزيز العلاقات الجزائرية-اللبنانية

اتفقت الجزائر ولبنان، اليوم الجمعة، على تشكيل لجنتين مصغرتين من وزارتي التجارة للبلدين، قصد استكمال اجتماعات تعزيز العلاقات وتطويرها.

وقد التقى وزير التجارة سعيد جلاب، اليوم الجمعة، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقد تباحث الطرفان، سبل تعزيز العلاقات التجارية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنتين مصغرتين، لاستكمال الاجتماعات، الخاصة بترقية علاقات البلدين.

للإشارة، اللقاء جاء على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد، للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.