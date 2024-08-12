تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين رواندا والجزائر قريبا

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، صباح اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ الرواندي كليندا فرانسوا كزافيي، على هامش مشاركته في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا ممثلا لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أعلن رئيس مجلس الشيوخ إلى تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين رواندا والجزائر في القريب العاجل.

ومن جهته، نوه إبراهيم بوغالي بحفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الجزائري في رواندا. مبرزاً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وشدد بوغالي على أهمية افتتاح الجزائر لسفارتها في العاصمة كيغالي.والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والأمنية.

كما أبرز النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني إلى رواندا في فبراير 2024. والتي تعكس التزام الجزائر بدعم جهود السلم والأمن في منطقة البحيرات الكبرى وفي القارة الأفريقية بشكل عام.

وفي سياق حديثه، تناول رئيس المجلس الشعبي الوطني قضية الصحراء الغربية. مشيداً بدعم رواندا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما أدان افتتاح بعض الدول الأفريقية لممثليات دبلوماسية في الأراضي الصحراوية، وأدان الاستغلال غير القانوني لثروات الشعب الصحراوي.

أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد أكد بوغالي على دعوة الجزائر لوقف العدوان الصهيوني على غزة.

مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ووضع حد لجرائم الاحتلال والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

ومن جانبه، أعرب كليندا كزافيي عن شكره العميق لرئيس الجمهورية، على إيفاد وفد برئاسة بوغالي لحضور مراسيم التنصيب.

وقد عبر عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين رواندا والجزائر، خاصة في المجال الاقتصادي. وشكر الجزائر على تخصيص منح دراسية للطلاب الروانديين.

كما تطرق كزافيي إلى تقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مشدداً على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين الذي يدعو إليه الاتحاد الأفريقي.

وختاماً، أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين رواندا والجزائر في القريب العاجل. مما سيسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات والتجارب.