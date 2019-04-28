تشكيل 11 فرقة متنقلة لمكافحة حرائق الغابات بالبليدة

كشف مخطط مكافحة حرائق الغابات الخاص بموسم 2019 بولاية البليدة، تشكيل 11 فرقة متنقلة لمراقبة النقاط الحساسة و السوداء الموزعة على مستوى سلسلة الأطلس البليدي.

حسبما أفادت به محافظة الغابات دليلة بناني، وهذا بهدف التقليل من حجم الخسائر حرائق الغابات.

حيث ستسمح هذه الفرق المتنقلة المدعمة بسيارات إطفاء خفيفة و شاحنات إطفاء متوسطة من اكتشاف بؤر الحريق و السيطرة عليها.

الأمر الذي سيضمن التدخل الأولي إلى حين وصول فرق الدعم، وهذا في إطار تحضيراتها الرامية لضمان جاهزية مختلف الإمكانيات المادية والبشرية للموسم الحالي.

وككل سنة تراهن محافظة الغابات على الحملات التحسيسية و التوعوية، التي تستهدف خاصة السكان المجاورين للغابات.

وهذا بهدف التقليل من حجم خسائر حرائق الغابات.