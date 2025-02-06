تشكّل خطرا.. سحب هذه الحلوى من الأسواق

شرعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في سحب منتوج يضر بالصحة والمتمثل في حلوى “جيلاتينية” على شكل عين بشرية.

وبعد تداول فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لترويج وبيع حلوى “جيلاتينية” على شكل “عين” في مختلف المحلات التجارية مجهولة المصدر و المكونات. قامت مديرية التجارة بخرجات ميدانية أسفرت عن حجز 21 ألف قطعة من الحلوى.

وقال قط بلقاسم مفتش قسم مديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح “للنهار”، أن مصالح التجارة شرعت هذا الأسبوع في سحب من السوق الوطنية منتوج غير مطابق يتمثل في حلوى جيلاتينية على شكل عين بشرية مجهولة المصدر. وأسفرت العملية عن حجز 21150 وحدة بقيمة 80 مليون سنتيم. مشيرا إلى أن العملية متواصلة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها في هذا النوع.

وحذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، سابقا من إنتشار نوع جديد من الحلوى يحمل تصميما يشبه مقلة العين البشرية. خاصة وأنها مصنوعة من الجيلاتين وليست جديدة في الأسواق. لكنها شهدت تطورا في تصميمها خلال الفترة الأخيرة، حيث باتت أقرب شكلا إلى العين الحقيقية بألوانها وتفاصيلها الدقيقة.

وتساءلت المنظمة عن مكونات هذه الحلوى التي يستهلكها الأطفال بكثرة، مشيرة إلى أنها تعرف باسم العلكات أو حلوى الجيلي، وتعتمد في تركيبها الأساسي على مادة الجيلاتين، وهي مادة شفافة وعديمة اللون والطعم تقريبا.

وأشارت المنظمة إلى أن الجيلاتين المستخدم في صناعة هذه الحلوى يمكن أن يكون نباتيا أو حيوانيا. ففي حال كان نباتيا، فإنه يستخرج من بعض أنواع الطحالب. أما المصدر الحيواني فيعتمد على الطهي الطويل للجلد والغضاريف وعظام الحيوانات. وغالبا ما يكون مشتقا من جلود الخنازير وعظام الماشية. وهو ما يجعله منتجا ثانويا لصناعة اللحوم يعاد استخدامه في إنتاج مختلف المواد الغذائية.

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