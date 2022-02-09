تشلسي يبلغ نهائي “الموندياليتو” ويُقصي الهلال السعودي

بلغ أمسية اليوم الأربعاء نادي تشلسي الانجليزي نهائي منافسة كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي.

كما عرفت مواجهة ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات العربية المتحدة في الدور نصف النهائي حضور جماهيري كبير.

تأهل مُمثل القارة الأوروبية في مونديال الأندية للنهائي جاء بعد الفوز بهدف دون رد على الفريق الأزرق.

كما وقع هدف البلوز اللاعب روميلو لوكاكو في الدقيقة ال32.

وسيخوض بطل أوروبا النهائي أمام بالميراس البرازيلي.