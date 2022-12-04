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الرياضة

تشلسي يستعد لتقديم عرض لميلان بخصوص بن ناصر

بقلم فيصل زيان بوزيان
تشلسي يستعد لتقديم عرض لميلان بخصوص بن ناصر
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كشفت وسائل إعلام إيطالية، صبيحة اليوم الأحد، عن إهتمام نادي تشلسي الإنجليزي، بالتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ونقل موقع موقع “ميلان ريبورت” المهتم بشؤون نادي ميلان، عن موقع “سبورت إيطاليا”، أن النادي اللندني مهتم بالتعاقد مع دينامو الوسط بن ناصر.

وأوضح المصدر، أن تشلسي يستعد لتقديم 40 مليون أورو، للظفر بخدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال الميركاتو الشتوي.

ارسنال يقترح عرضا مغريا لميلان قصد الاستفادة من خدمات بن ناصر

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