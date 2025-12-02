تشمل لقاءات ودورات تكوينية.. بودن في زيارة تنظيمية إلى تمنراست

يقوم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (أرندي)، منذر بودن، بزيارة تنظيمية لولاية تمنراست.

وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، وفق البرنامج التالي:

-تجمع شعبي بدار الثقافة تمنراست يوم السبت 06 ديسمبر 2025 على الساعة 16:00.

- دورات تكوينية لمناضلات ومناضلي ولايات الجنوب الكبير بدار الثقافة تمنراست.

– لقاء مباشر مع المناضلين، لقاء جواري بدائرة سيلت، بلدية أبلسة يوم الجمعة 05 ديسمبر 2025 على الساعة: 16:00 بدائرة سيلت، بلدية أبلسة.

– فرصة للتواصل المباشر والاستماع والتفاعل مع المواطنين.

https://www.facebook.com/share/p/1AS9oKXT7q/?mibextid=wwXIfr