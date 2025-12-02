تشمل لقاءات ودورات تكوينية.. بودن في زيارة تنظيمية إلى تمنراست
بقلم خالد زوبيري
يقوم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (أرندي)، منذر بودن، بزيارة تنظيمية لولاية تمنراست.
وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، وفق البرنامج التالي:
-تجمع شعبي بدار الثقافة تمنراست يوم السبت 06 ديسمبر 2025 على الساعة 16:00.
- دورات تكوينية لمناضلات ومناضلي ولايات الجنوب الكبير بدار الثقافة تمنراست.
– لقاء مباشر مع المناضلين، لقاء جواري بدائرة سيلت، بلدية أبلسة يوم الجمعة 05 ديسمبر 2025 على الساعة: 16:00 بدائرة سيلت، بلدية أبلسة.
– فرصة للتواصل المباشر والاستماع والتفاعل مع المواطنين.
