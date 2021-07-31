تشميع فندق ببني مراد بعد إقامة حفل زفاف بالبليدة

قامت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باولاديعيش رفقة أعوان التجارة لولاية البليدة بغلق فوري وتشميع فندق كان صاحبها سمح بإقامة حفل زفاف بمنطقة بني مراد.

بالرغم من أن الوزارة الأولى أصدر قرار خلال الأسبوع الماضي بحظر جميع التجمعات العائلية وحفلات الزواج والختان مع تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا مالكي قاعات الحفلات. وجاء هذا القرار على خلفية الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد. حيث اتخاذت اجراءات اضافية لتسسير الأزمة لصحية بما فيها منع التجمعات ومراقبة النشاطات التجاري