تشميع مركز “الشيخ فتحي” للرقية والتداوي بالأعشاب الطبيعية في وهران

الوالي أصدر القرار بعد تلقي معلومات حول نشاط غير قانوني

علمت “النهار” أن السلطات العمومية بولاية وهران قامت بغلق وتشميع مركز للرقية الشرعية والمعالجة بالأعشاب الطبيعية، يحمل اسم “مركز أكرم”، يمتلكه شخص معروف باسم “الشيخ فتحي”.

وحسب مصادر “النهار”، فقد نفذت مصالح الأمن عملية الغلق والتشميع تطبيقا لقرار ولائي أصدره الوالي، مؤخرا، عقب تلقي معلومات عن ممارسة الشيخ لنشاط غير قانوني منها ممارسة العلاج بدون رخصة.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فإن المقر الواقع بحي شوبو في وهران، حوّله “الشيخ فتحي” إلى مركز للطب البديل، بعد أن قام باستئجاره من أحد الخواص.

ويتمثل المقر محل التشميع في فيلا من 3 طوابق حولها “الشيخ فتحي” إلى شبه عيادة لممارسة الرقية الشرعية وما يقول عنه إنه علاج لكل أنواع الإصابات بالمس والعين والسحر.

وخضع “الشيخ فتحي” قبل سنتين، لإجراءات توقيف بعدما وجهت له تهمة النصب والاحتيال، إثر شكوى تقدمت بها عائلة فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، لجأت إليه عائلتها عقب تعرضها لاضطرابات نفسية، حيث أقدم والدها على إيصالها رفقة شقيقتها الصغرى بعد أخذ موعد لأول حصة علاج.

وبعد عودتهما إلى المنزل سردتا تفاصيل طريقة معالجتهما لوالدتهما التي وجدتاها غريبة، لتقوم هذه الأخيرة بإبلاغ والدهما الذي قام بإيداع شكوى رسمية ضد الشيخ الراقي بالأمن الحضري السادس، ليتم التحقيق في الأمر بفتح تحريات حثيثة ،ابتداء من سر العيادة الخاصة التي كان يباشر فيها حصصه العلاجية.

ليتم الوصول إلى أنها تنشط بطريقة غير شرعية ومن دون اعتماد، لتجري عملية مداهمة للمحل وتوقيفه، أين تم العثور على عقاقير وخلطات غريبة كان يبيعها لضحاياه من المرضى بـ 100 ألف دينار للخلطة الواحدة.