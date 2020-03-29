تشميع 6 مقاهي بالطارف لعدم إمتثال أصحابها لقرار الغلق الإستثنائي

قام عناصر أمن الطارف، بغلق وتشميع ستة مقاهي، بسبب عدم تطبيق وإمتثال أصحابها لقرارات الغلق الاستثنائي.

ويأتي ذلك، في إطارعمليات المراقبة لمدى تطبيق وإمتثال التجار للأحكام والقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية، بخصوص الغلق الاستثنائي لمتاجرهم.

والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وضبط المعنيون وهم يمارسون نشاطهم التجاري بصفة عادية، وهذا على مستوى كل من مدينة بوحجار ، وبوثلجة والطارف.

كماتم حجز خلال هذه العمليات، معدات لمقاهي غير شرعية في ذات السياق.

وفي إطار محاربة ظاهرة المضاربة في بيع السلع الاستهلاكية الاساسية، تمكنت ذات المصالح من غلق 4 محلات تجارية، تنشط في تجارة المواد الغذائية.

وتورط أصحاب هذه المحلات، في قضايا تتعلق بالمضاربة في مادة السميد والفرينة، وكذا المواد الشبه صيدلانية، مع حجز كميات معتبرة من هذه المواد الغذائية.

وبعد اتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهم جميعا، تم الغلق الفوري لهذه المحلات والسحب النهائي للسجلات التجارية.

وتم بعدها انجاز ملفات قضائية في حقهم جميعا، أرسلت الى الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليهم.